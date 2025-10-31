В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 31 октября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Путилковского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на 2-Волоколамском путепроводе, на внутренней стороне ТТК в районе Тульской эстакады, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.