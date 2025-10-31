Форма поиска по сайту

31 октября, 07:30

Транспорт

Владельцев привезенных из Казахстана авто обязали доплатить утильсбор

Владельцев привезенных из Казахстана авто обязали доплатить утильсбор

Владельцы автомобилей, привезенных в Россию из Казахстана, столкнулись с проблемой. Появились сообщения, что их обязали доплатить утильсбор на суммы от 750 тысяч до 3,5 миллиона рублей. Речь идет о 30 тысячах машин Hyundai, Kia и Skoda казахстанской сборки, ввезенных в Россию в рамках Евразийского экономического союза (ЕЭС).

Поскольку их производили в особой экономической зоне, владельцы платили только коммерческий утильсбор. Однако из-за изменений в правилах Федеральная таможенная служба (ФТС) сделала доначисления. Это решение объяснили тем, что у автомобилей из Казахстана есть импортная декларация. Неплательщикам грозит аннулирование электронного паспорта транспортного средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

