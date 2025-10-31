Зарядные станции установят на 11 автозаправках в Москве

Москва уделяет много внимания экологии и развитию электротранспорта. Поэтому в городе скоро появится еще больше новых зарядных станций для электромобилей. Их установят на 11 автозаправках в семи округах столицы.

Три станции планируют разместить на западе города. По две – на юге и юго-востоке, по одной – в других округах, включая Зеленоград.

На данный момент в Москве работают более 350 зарядных станций, а число владельцев электромобилей превышает 17 тысяч. В планах к 2030 году установить еще 350 станций на АЗС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.