31 октября, 07:15

Транспорт

Движение на МЦД-2 изменится с 2 по 4 ноября

Движение на МЦД-2 изменится с 2 по 4 ноября

Движение на МЦД-2 изменится с 2 по 4 ноября. Сквозные поездки по диаметру будут ограничены, поезда проследуют с увеличенными интервалами и без остановок на некоторых станциях.

Например, после 20:00 2 ноября до 14:00 3 ноября не будет движения поездов на Подольск на станциях Депо, Перерва, Курьяново, Москворечье и Покровское. Также увеличится интервал движения в сторону Нахабино – до 1 часа 50 минут. Пассажирам временно рекомендуют пользоваться метро или наземным транспортом и заранее сверяться с расписанием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

