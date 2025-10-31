Движение на МЦД-2 изменится с 2 по 4 ноября. Сквозные поездки по диаметру будут ограничены, поезда проследуют с увеличенными интервалами и без остановок на некоторых станциях.

Например, после 20:00 2 ноября до 14:00 3 ноября не будет движения поездов на Подольск на станциях Депо, Перерва, Курьяново, Москворечье и Покровское. Также увеличится интервал движения в сторону Нахабино – до 1 часа 50 минут. Пассажирам временно рекомендуют пользоваться метро или наземным транспортом и заранее сверяться с расписанием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.