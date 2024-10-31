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31 октября, 07:15

Транспорт

Российские таксисты массово жалуются на китайские автомобили

Российские таксисты массово жалуются на китайские автомобили

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Российские таксисты массово сталкиваются с проблемами, связанными с эксплуатацией китайских автомобилей. По их словам, такие машины приходится списывать вдвое быстрее, чем корейские и европейские аналоги, а ремонт может затягиваться из-за долгого ожидания запчастей из Китая. Представители автосервисов отмечают, что китайские автомобили часто поступают в ремонт с неисправными вариаторами, двигателями и дисками, а запчасти для них могут идти до месяца.

Доля китайских автомобилей в таксопарках продолжает расти. Некоторые модели приходится списывать уже после 150 тысяч километров пробега. Эксперты связывают это с тем, что китайские автомобили не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию и суровый российский климат.

В результате стоимость поездок на московском такси увеличилась на 3–4% из-за быстрого выхода из строя китайских автомобилей и подорожания их обслуживания. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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