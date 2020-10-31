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31 октября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости градостроительного комплекса Москвы

Москвичи совершили почти 600 тысяч поездок на станционных велосипедах в 2024 году

"Мой район. Новости": динамический тариф на парковку в центре Москвы заработает с 1 ноября

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог у станции метро "Саларьево"

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Сезон проката велосипедов в Москве завершится 31 октября

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Госавтоинспекция напомнила москвичам о "переобувке" автомобилей в зимнюю резину

Пассажиры московского транспорта будут получать кешбэк за приобретение "Тройки"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В День народного единства, 4 ноября, парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. 3 ноября они будут работать по воскресному тарифу, а стоянки со шлагбаумом останутся платными во все дни.

"Сегодня 75% всех пригородных пассажирских перевозок России приходится на Центральный транспортный узел. За основу проекта его развития возьмем опыт запуска МЦД. Жителям регионов обновление ЦТУ даст новые транспортные возможности, а самим городам – стимул к дальнейшему развитию. Сергей Собянин отметил, что масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, Ярославское и Павелецкое направления железной дороги", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Завершился сезон работы станционных велосипедов "Велобайк", но электровелосипеды 2.0 по-прежнему доступны. В 2024 году пользователи совершили более 590 тысяч поездок на станционных велосипедах городского проката. Чаще всего выбирают электровелосипеды 2.0 – на них приходится 83% всех велопоездок.

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