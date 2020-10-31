Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В День народного единства, 4 ноября, парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. 3 ноября они будут работать по воскресному тарифу, а стоянки со шлагбаумом останутся платными во все дни.

"Сегодня 75% всех пригородных пассажирских перевозок России приходится на Центральный транспортный узел. За основу проекта его развития возьмем опыт запуска МЦД. Жителям регионов обновление ЦТУ даст новые транспортные возможности, а самим городам – стимул к дальнейшему развитию. Сергей Собянин отметил, что масштабный проект затронет все четыре действующих диаметра, Ярославское и Павелецкое направления железной дороги", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Завершился сезон работы станционных велосипедов "Велобайк", но электровелосипеды 2.0 по-прежнему доступны. В 2024 году пользователи совершили более 590 тысяч поездок на станционных велосипедах городского проката. Чаще всего выбирают электровелосипеды 2.0 – на них приходится 83% всех велопоездок.