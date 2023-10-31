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31 октября, 22:30

Транспорт

Расписание пригородных электричек изменят 4–6 ноября

Расписание пригородных электричек изменят 4–6 ноября

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Количество электромобилей в Москве составит около 315 тыс к 2030 году

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ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 31 октября

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Количество электромобилей в столице к 2030 году составит около 315 тыс

Расписание пригородных электричек изменится 4–6 ноября

Число электромобилей в Москве к 2030 году составит около 315 тысяч

В выходные, с 4 по 6 ноября, в Москве изменится расписание пригородных электричек. Также появятся дополнительные поезда на некоторые популярные направления. Среди них – Тула, Калуга и Курск.

Ранее стало известно, что первые поезда "Иволга 4.0" могут выйти на маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) уже в 2024 году. В настоящее время поезд проходит испытания на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке.

На каких еще направлениях запустят дополнительные поезда в праздники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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