Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 13:45

Транспорт

Расписание пригородных электричек изменится 4–6 ноября

Расписание пригородных электричек изменится 4–6 ноября

Число электромобилей в Москве к 2030 году составит около 315 тысяч

Новости часа: более 80 заявок подали на конкурс "Московская реставрация"

Расписание пригородных электричек изменится в длинные ноябрьские выходные

Новости часа: в Москве отреставрировано более 2 тыс объектов культурного наследия

Один миллион водителей проехал по проспекту Багратиона за полтора месяца работы

К вокзалам Москвы идут почти 100 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев – Ликсутов

Дептранс заявил, что число электромобилей в Москве к 2030 году будет не меньше 315 тысяч

ЦОДД спрогнозировал в столице трафик до 8 баллов вечером 31 октября

Дептранс выпустил карты "Тройка" с лучшими фото дикой природы

В выходные, с 4 по 6 ноября, в Москве изменится расписание пригородных электричек. Также появятся дополнительные поезда на некоторые популярные направления. Среди них – Тула, Калуга и Курск.

Ранее стало известно, что первые поезда "Иволга 4.0" могут выйти на маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) уже в 2024 году. В настоящее время поезд проходит испытания на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке.

На каких еще направлениях запустят дополнительные поезда в праздники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика