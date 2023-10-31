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31 октября, 12:00

Транспорт

Один миллион водителей проехал по проспекту Багратиона за полтора месяца работы

Один миллион водителей проехал по проспекту Багратиона за полтора месяца работы

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За полтора месяца после открытия проспекта Багратиона по нему проехал уже миллион автомобилей. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Первая платная скоростная автодорога столицы проходит от "Москва-Сити" до Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД. Магистраль стала продолжением северного обхода подмосковного Одинцова, разгрузила Кутузовский проспект и Можайское шоссе.

По данным Центра организации дорожного движения, по утрам проехать там стало гораздо быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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