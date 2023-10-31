Один миллион водителей проехал по проспекту Багратиона за полтора месяца работы

За полтора месяца после открытия проспекта Багратиона по нему проехал уже миллион автомобилей. Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Первая платная скоростная автодорога столицы проходит от "Москва-Сити" до Молодогвардейской транспортной развязки на МКАД. Магистраль стала продолжением северного обхода подмосковного Одинцова, разгрузила Кутузовский проспект и Можайское шоссе.

По данным Центра организации дорожного движения, по утрам проехать там стало гораздо быстрее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.