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31 октября, 11:15

Транспорт

Дептранс выпустил карты "Тройка" с лучшими фото дикой природы

Дептранс выпустил карты "Тройка" с лучшими фото дикой природы

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Дептранс выпустил новые карты "Тройка" с лучшими фото дикой природы. Это снимки финалистов конкурса "Золотая черепаха".

Ранее появились тематические карты "Тройка" с изображениями морских львов, выдр и капибар, а до этого в честь запуска второго речного маршрута в Москве выпустили тематические "Тройки". Второй речной маршрут позволил пассажирам экономить до 30–40 минут. На билетах изобразили схему движения речных трамваев.

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