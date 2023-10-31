Дептранс выпустил карты "Тройка" с лучшими фото дикой природы

Дептранс выпустил новые карты "Тройка" с лучшими фото дикой природы. Это снимки финалистов конкурса "Золотая черепаха".

Ранее появились тематические карты "Тройка" с изображениями морских львов, выдр и капибар, а до этого в честь запуска второго речного маршрута в Москве выпустили тематические "Тройки". Второй речной маршрут позволил пассажирам экономить до 30–40 минут. На билетах изобразили схему движения речных трамваев.