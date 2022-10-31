Москвичам рассказали, сколько стоит смена летней резины

Переобуть легковой автомобиль в среднем стоит 2,5 тысячи рублей, а кроссовер уже в два раза дороже. Цены на внедорожник стартуют от 7 тысяч. Если у человека нет времени ехать в шиномонтаж, то ему можно выбрать услугу с выездом, что добавит к цене еще 1,5 тысячи.

И хотя многие водители уже поспешили переобуться, некоторые автоэксперты считают, что менять резину надо только когда снег идет постоянно, а не один раз за неделю. Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, что пока есть асфальт, автомобиль на летней резине будет вести себя лучше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

