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Транспорт

Китайский автопроизводитель электромобилей открывает продажи в России

Китайский автопроизводитель электромобилей открывает продажи в России

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Китайский автопроизводитель Skywell начнет уже в этом году продавать в России свои электромобили. В компании заявили, что дилерская сеть почти готова к открытию.

Пока в нее войдут 20 салонов в 16 городах-миллионниках. В планах открыть до 30 дилерских центров по всей стране. Россиянам предложат электрокроссовер ЕТ-5. Машина способна проехать на одном заряде до 400 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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