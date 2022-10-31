Расписание автобусов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево изменится с 1 ноября

Автобусы "Аэроэкспресс" будут ходить до аэропорта Шереметьево каждые 15 минут. Речь идет о маршруте между станцией метро "Ховрино" и авиагаванью. Изменения в расписании начнут действовать с 1 ноября.

Кроме того, будет продлено время работы маршрутов. Так, автобусы из Шереметьево будут ходить с 05:35 утра до 23:50. От метро "Ховрино" – с 06:20 до 23:05. Изменения в графике связаны с работой Московского метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.