Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:30

Транспорт

Расписание автобусов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево изменится с 1 ноября

Расписание автобусов "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево изменится с 1 ноября

Мишустин потребовал держать на контроле транспортное сообщение с Крымом

Собянин заявил, что Каховская линия метро скоро полностью войдет в состав БКЛ

Основные работы по реконструкции станции метро "Каширская" сделают до конца года – Собянин

Дептранс порекомендовал столичным автомобилистам поменять шины

Новости часа: пресс-службы столичных аэропортов рассказали о текущем режиме работы

Столичным автомобилистам рекомендовали сменить сезонные шины

Москвичам рассказали о текущей ситуации с рейсами в столичных аэропортах

Новости часа: в Москве начали проводить противогололедную обработку

Несколько рейсов в Турцию задержали в аэропорту Шереметьево 31 октября

Автобусы "Аэроэкспресс" будут ходить до аэропорта Шереметьево каждые 15 минут. Речь идет о маршруте между станцией метро "Ховрино" и авиагаванью. Изменения в расписании начнут действовать с 1 ноября.

Кроме того, будет продлено время работы маршрутов. Так, автобусы из Шереметьево будут ходить с 05:35 утра до 23:50. От метро "Ховрино" – с 06:20 до 23:05. Изменения в графике связаны с работой Московского метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика