Столичным автомобилистам рекомендовали сменить сезонные шины

Из-за ветра и гололедицы столичные синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. В связи с непогодой и увеличением количества аварий Дептранс порекомендовал водителям быть внимательными на дорогах, а также напомнил о необходимости смены сезонных шин.

Как отразилась смена погоды на загруженность столичных дорог? Есть ли очереди в шиномонтажных? Останутся ли цены на услуги шиномонтажа прежними? Подробнее – в программе телеканала Москва 24.