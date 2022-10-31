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13:15

Транспорт

Столичным автомобилистам рекомендовали сменить сезонные шины

Столичным автомобилистам рекомендовали сменить сезонные шины

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Из-за ветра и гололедицы столичные синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. В связи с непогодой и увеличением количества аварий Дептранс порекомендовал водителям быть внимательными на дорогах, а также напомнил о необходимости смены сезонных шин.

Как отразилась смена погоды на загруженность столичных дорог? Есть ли очереди в шиномонтажных? Останутся ли цены на услуги шиномонтажа прежними? Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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