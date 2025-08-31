Форма поиска по сайту

Новости

Новости

31 августа, 20:15

Транспорт

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Жителей Молжанинского района предупредили об изменениях маршрута с453

Спрос на такси 1 сентября в некоторых районах Москвы увеличится на 20–25%

Спрос на такси может вырасти на 25% в некоторых столичных районах 1 сентября

Станции "Кунцевская" Филевской линии метро исполнилось 60 лет

В ГД напомнили, что за самозахват парковки во дворах грозит штраф

С 1 сентября в РФ будут увеличены госпошлины для автовладельцев

На Проспекте мира строится второй наземный вестибюль станции "Рижская" БКЛ

Спрос на такси в Москве может вырасти на 11% 1 сентября

Москва продлит центральные диаметры до столиц соседних регионов

Движение на Киевском шоссе в сторону МКАД затруднено из-за ДТП. Там столкнулись четыре автомобиля. Машины получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших выясняется. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Международный фестиваль "Театральный бульвар" завершается грандиозным шоу. Зрители могут совершить путешествие сквозь эпохи – от театра Древней Греции до современных сценических форм.

В Москве не ожидается осадков в первую неделю нового учебного года. 1 сентября в столице будет теплая погода. Утром температура воздуха составит плюс 18 градусов, а днем – 23 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

