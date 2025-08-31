Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Движение на Киевском шоссе в сторону МКАД затруднено из-за ДТП. Там столкнулись четыре автомобиля. Машины получили серьезные повреждения. Информация о пострадавших выясняется. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Международный фестиваль "Театральный бульвар" завершается грандиозным шоу. Зрители могут совершить путешествие сквозь эпохи – от театра Древней Греции до современных сценических форм.

В Москве не ожидается осадков в первую неделю нового учебного года. 1 сентября в столице будет теплая погода. Утром температура воздуха составит плюс 18 градусов, а днем – 23 градуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

