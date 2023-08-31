Москвичам сообщили, загруженность каких дорог снизилась после запуска МЦД-3

После открытия третьего диаметра на столичных дорогах стало свободнее. Как подсчитали в Дептрансе, только на Ленинградском шоссе количество машин уменьшилось на 5,5 тысячи.

Разгрузились и другие прилегающие магистрали, например, Новорязанское и Косинское шоссе. Запуск МЦД-3 позволил автомобилистам пересесть на "Иволги" и экономить время в пути.

Как открытие диаметра еще повлияло на трафик? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.