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31 августа, 12:15

Транспорт

Москвичам сообщили, загруженность каких дорог снизилась после запуска МЦД-3

Москвичам сообщили, загруженность каких дорог снизилась после запуска МЦД-3

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После открытия третьего диаметра на столичных дорогах стало свободнее. Как подсчитали в Дептрансе, только на Ленинградском шоссе количество машин уменьшилось на 5,5 тысячи.

Разгрузились и другие прилегающие магистрали, например, Новорязанское и Косинское шоссе. Запуск МЦД-3 позволил автомобилистам пересесть на "Иволги" и экономить время в пути.

Как открытие диаметра еще повлияло на трафик? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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