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31 августа, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Больше 2 млн поездок совершили на МЦД-3 с момента запуска

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Пассажиры совершили более 2 млн поездок по МЦД-3 с 17 августа

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте. За неделю работы МЦД-3 москвичи и жители Подмосковья совершили более двух миллионов поездок. Новый диаметр охватил 24 района столицы и четыре города Подмосковья, связывая Зеленоград и Раменское.

"Мы обеспечили льготным проездом дошкольников, достигших 7 лет, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь их родители могут пополнять абонемент на 30 или 90 дней на карте москвича обучающихся и экономить более двух тысяч рублей в месяц. Также для маленьких пассажиров будет действовать скидка 50% на билеты пригородного железнодорожного сообщения с 1 сентября по 15 июня", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

37-метровая голограмма выставки "Станция Манеж" внесена в Книгу рекордов РФ как самая большая. Также на выставке установлен светодиодный экран размером с девятиэтажный дом.

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