Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Заторы на дорогах столицы вечером 31 августа достигли 9 баллов. Москвичи начали возвращаться с летнего отпуска. По подсчетам ЦОДД, уже в настоящее время в городе стало 3 миллиона машин, к середине сентября их будет еще больше.

В этом году в Москве открываются 11 новых школ. Одна из них расположена на улице Цандера. Как рассказал Сергей Собянин, новый корпус построили специально для старшеклассников. В нем есть кабинет робототехники, информатики и 3D-моделирования, медиатека и лекционная аудитория, а также два спортивных зала.

В этом учебном году школьникам нельзя будет пользоваться телефонами на уроках. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, запрет ввели из-за новых санитарных правил. Также без гаджета ученики будут меньше отвлекаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

