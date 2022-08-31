Новости часа: расчет по ОСАГО будет учитывать цены аналогов запчастей с 11 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Расчет выплаты по ОСАГО будет с 11 сентября учитывать цены аналогов запчастей. Об этом заявил ЦБ РФ.

С наступлением холодов смертность от COVID-19 может вырасти. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Курс езды на самокатах разработан. ГИБДД Москвы будет его обсуждать.