Систему Face Pay протестируют на станциях МЦК

Тестирование Face Pay с пассажирами начнется на всех станциях МЦК с 3 сентября. Это система оплаты проезда при помощи распознавания лиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

На первом этапе постепенно будет подключено 15 станций. Среди них – "Кутузовская", "Автозаводская", "Андроновка", "Балтийская", "Бульвар Рокоссовского", "Владыкино". Такие турникеты будут помечены черным стикером.

Подключиться к Face Pay можно в приложении "Метро Москвы". На данный момент в системе распознавания лиц уже более 190 тысяч пользователей, эта цифра растет. При этом выбор способа оплаты остается на усмотрение пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.