Новости часа: кешбэк за оплату проезда картой "Мир" запустят в Москве с 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В транспорте Москвы 1 сентября возобновят акцию с кешбэком за оплату проезда картой "Мир". Об этом сообщил Дептранс.

Визовые ограничения ЕС не должны касаться всех россиян, только тех, кто "едет за покупками". Об этом заявили в МИД Нидерландов.

Новый речной прогулочный маршрут "Лужники" появился в столице по просьбам жителей. Об этом рассказали власти города.