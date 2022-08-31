С 30 августа открыт воздушный коридор над Волгоградом и Астраханью. Прямой маршрут заменит тот, что проходил над территорией Казахстана. Авиакомпании рассказали об экономии до 600 миллионов рублей.

Насколько сократится время в пути? И станут ли дешевле билеты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.