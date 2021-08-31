Поезда начнут останавливаться на станции "Каширская" при движении в центр с 1 сентября

1 сентября на станции "Каширская" Замоскворецкой линии столичного метро вновь начнут останавливаться поезда при движении в центр. Об этом сообщил сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что на станции частично завершена реконструкция, которая позволит интегрировать ее в систему БКЛ (Большой кольцевой линии) столичного метро. Более 3 тысяч квадратных метров гранита уже уложено на платформе, обновлены 19 колонн и лестницы.