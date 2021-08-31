В ЦОДД рассказали об осложнении дорожной ситуации в Москве

Главный специалист дежурной смены ЦОДД Степан Кузнецов рассказал, что конец сезона отпусков и подготовка к новому учебному году традиционно сопровождаются осложнением дорожной ситуации в Москве.

"Автомобилей становится больше, увеличивается и число поездок на машине. Основными местами притяжения становятся торговые центры и крупные детские магазины – до начала учебного года здесь могут наблюдаться заторы", – сообщил Кузнецов.

Он отметил, что на трафик также влияет ухудшение погодных условий: снижается скорость потока, а также могут происходить мелкие ДТП, затрудняющие движение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.