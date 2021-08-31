Пассажиры метро, МЦК и МЦД получат скидку при оплате проезда смартфоном или картой

Пассажиры метро, МЦК и МЦД с 1 сентября получат скидку на проезд при оплате картой "Мир". Одна поездка будет дешевле обычной на 10 рублей. А сэкономить до 20 рублей можно, оплатив билет при помощи смартфона.

Сначала деньги спишутся по обычному тарифу, а скидка вернется на карту через несколько минут. Акция будет действовать до конца года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.