Движение транспорта в центре Москвы в эти выходные перекроют

Более 600 праздничных мероприятий пройдут в эти выходные в День города. В связи с этим движение транспорта в центре столицы будет перекрыто. С 5.30 закроют Ильинку и Никольскую улицы, а также проезд по Тверской, Моховой и Охотному ряду. Движение ограничат также по Петровке, Большой Дмитровке, Новопушкинскому и Страстному бульварам, а также по Театральному проезду. До 23.00 перекроют проспект Академика Сахарова - от Садово-Спасской улицы до Каланчевской. С 14.00 до 21.00 частично будет закрыта Большая Никитская улица - от Моховой до площади Никитских ворот.