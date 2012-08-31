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31 августа 2012, 17:24

Город

Движение транспорта в центре Москвы в эти выходные перекроют

Движение транспорта в центре Москвы в эти выходные перекроют

В День города изменятся маршруты общественного транспорта

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В День Города перекроют несколько улиц в центре Москвы

Более 600 праздничных мероприятий пройдут в эти выходные в День города. В связи с этим движение транспорта в центре столицы будет перекрыто. С 5.30 закроют Ильинку и Никольскую улицы, а также проезд по Тверской, Моховой и Охотному ряду. Движение ограничат также по Петровке, Большой Дмитровке, Новопушкинскому и Страстному бульварам, а также по Театральному проезду. До 23.00 перекроют проспект Академика Сахарова - от Садово-Спасской улицы до Каланчевской. С 14.00 до 21.00 частично будет закрыта Большая Никитская улица - от Моховой до площади Никитских ворот.
транспорт Илья Федоровцев новости

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