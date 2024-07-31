Дептранс рассказал о дорожной обстановке в Москве 31 июля

По прогнозам столичного Дептранса, вечером возможны затруднения в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД, а также вылетных магистралях в сторону области. Свободное движение ожидается на проспекте Багратиона, МСД и Кутузовском проспекте.

Между тем строительные работы продолжаются на 14-м километре внешней стороны МКАД, а также на участке с 29-го по 32-й километр в обоих направлениях и на Лужнецкой эстакаде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.