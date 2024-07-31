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31 июля, 06:30

Транспорт

Медленные зоны появились в Нескучном саду и на Воробьевых горах

Медленные зоны появились в Нескучном саду и на Воробьевых горах

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В Нескучном саду и на Воробьевых горах запустили зоны ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности. Теперь там нельзя будет разгоняться быстрее 10 километров в час. Решение было принято после многочисленных жалоб пешеходов.

Между тем на Пушкинской набережной езда на электросамокатах полностью запрещена. Это связано с проведением работ по благоустройству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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