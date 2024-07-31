31 июля, 06:30Транспорт
Медленные зоны появились в Нескучном саду и на Воробьевых горах
В Нескучном саду и на Воробьевых горах запустили зоны ограничения скорости для средств индивидуальной мобильности. Теперь там нельзя будет разгоняться быстрее 10 километров в час. Решение было принято после многочисленных жалоб пешеходов.
Между тем на Пушкинской набережной езда на электросамокатах полностью запрещена. Это связано с проведением работ по благоустройству.
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