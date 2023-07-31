31 июля, 18:30Транспорт
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства более бюджетных моделей Lada
"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных моделей Lada. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.
Цены на эти машины планируют сохранить, они будут стоить в пределах 700 тысяч рублей. При этом Соколов отметил, что давление со стороны глобальных поставщиков растет. Например, они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в санкционных списках.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.