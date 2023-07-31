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31 июля, 18:30

Транспорт

"АвтоВАЗ" увеличит объем производства более бюджетных моделей Lada

"АвтоВАЗ" увеличит объем производства более бюджетных моделей Lada

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"АвтоВАЗ" увеличит объем производства самых бюджетных моделей Lada. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов.

Цены на эти машины планируют сохранить, они будут стоить в пределах 700 тысяч рублей. При этом Соколов отметил, что давление со стороны глобальных поставщиков растет. Например, они отказываются экспортировать простейшие компоненты, которые даже не находятся в санкционных списках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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