В столице временно перекроют движение на нескольких набережных и центральных улицах из-за проведения забега "Зеленый марафон". Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Проезд ограничат на Москворецкой улице и Варварке, а также на Лужнецкой, Фрунзенской, Кремлевской, Пречистенской и других набережных.

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