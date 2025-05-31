Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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31 мая, 07:15

Транспорт

В столице временно перекроют движение на нескольких набережных и центральных улицах

В столице временно перекроют движение на нескольких набережных и центральных улицах

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В столице временно перекроют движение на нескольких набережных и центральных улицах из-за проведения забега "Зеленый марафон". Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

Проезд ограничат на Москворецкой улице и Варварке, а также на Лужнецкой, Фрунзенской, Кремлевской, Пречистенской и других набережных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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