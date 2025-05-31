Движение поездов остановят 31 мая и 1 июня на оранжевой линии метро

В эти выходные на участке оранжевой ветки метро останавливается движение поездов, 31 мая и 1 июня составы не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии.

Также ограничения будут действовать на следующих выходных – 7 и 8 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



