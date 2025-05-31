31 мая, 09:15Транспорт
Движение поездов остановят 31 мая и 1 июня на оранжевой линии метро
В эти выходные на участке оранжевой ветки метро останавливается движение поездов, 31 мая и 1 июня составы не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии.
Также ограничения будут действовать на следующих выходных – 7 и 8 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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