Улицы в центре Москвы перекроют 1 июня

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31 мая, 09:15

Транспорт

Движение поездов остановят 31 мая и 1 июня на оранжевой линии метро

Движение поездов остановят 31 мая и 1 июня на оранжевой линии метро

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В эти выходные на участке оранжевой ветки метро останавливается движение поездов, 31 мая и 1 июня составы не будут ходить между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии.

Также ограничения будут действовать на следующих выходных – 7 и 8 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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