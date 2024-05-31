Российские операторы кикшеринга увеличили штрафы для пользователей СИМ

Представители кикшеринговых компаний решили увеличить размеры штрафов за нарушение внутренних правил компаний. Теперь они будут составлять от 500 рублей до 150 тысяч.

Например, за передачу управления электросамокатом несовершеннолетнему придется заплатить 10 тысяч рублей, езду вдвоем – 5 тысяч рублей, неспешивание на пешеходном переходе – тысячу рублей, управление в состоянии опьянения и причинение вреда людям или имуществу – от 100 до 150 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

