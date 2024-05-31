В Союзе пассажиров РФ рассказали, как МЦД повлияли на транспортную ситуацию в столице

В Союзе пассажиров РФ рассказали, как МЦД повлияли на транспортную ситуацию в московском регионе. Сотни тысяч жителей получили новые варианты маршрутов с запуском МЦД. Многие пассажиры предпочитают диаметры для ежедневных поездок. На линиях стало больше поездов, в вагонах появились дополнительные места, а составы приходят строго по расписанию.

Что еще изменилось с момента ввода МЦД? Подробнее о работе диаметров – в эфире телеканала Москва 24.

