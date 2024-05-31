Операторы столичного кикшеринга увеличили штрафы за нарушение правил сервиса

Операторы московского кикшеринга резко увеличили штрафы за нарушение правил сервиса. Так, одно из самых частых нарушений – езда вдвоем – теперь будет стоить пять тысяч рублей, а за действия, которые привели к аварии, придется заплатить до 150 тысяч рублей. Самое мягкое наказание предусмотрено за неправильную парковку – 500 рублей.

Увеличение штрафов призвано привить культуру вождения тем, кто игнорирует ПДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

