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31 мая, 07:15

Транспорт

Операторы столичного кикшеринга увеличили штрафы за нарушение правил сервиса

Операторы столичного кикшеринга увеличили штрафы за нарушение правил сервиса

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Операторы московского кикшеринга резко увеличили штрафы за нарушение правил сервиса. Так, одно из самых частых нарушений – езда вдвоем – теперь будет стоить пять тысяч рублей, а за действия, которые привели к аварии, придется заплатить до 150 тысяч рублей. Самое мягкое наказание предусмотрено за неправильную парковку – 500 рублей.

Увеличение штрафов призвано привить культуру вождения тем, кто игнорирует ПДД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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