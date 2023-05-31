Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Транспорт

Глава СК РФ поддержал предложение Госдумы о снижении скорости на электросамокатах

Глава СК РФ поддержал предложение Госдумы о снижении скорости на электросамокатах

Выделенные полосы в Москве сократили время движения автобусов в 2 раза

Минфин подготовил проект о продаже алкоголя в магазинах в аэропортах для летающих по РФ

Новости часа: стартовало благоустройство улицы Шаболовка в формате "от дома до дома"

Движение в центре Москвы ограничат для проведения полумарафона "ЗаБег.РФ"

Выделенные полосы в столице сократили время движения автобусов в два раза

Глава СК РФ поддержал идею Госдумы о снижении скорости на электросамокатах

"Мой район. Обратная связь": строительно-монтажные работы на трех метромостах завершены

"Мой район. Обратная связь": территорию возле станций МЦД-4 Крекшино и Санино благоустроят

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 135 километров

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею Госдумы о снижении скорости на электросамокатах до 15 километров в час. Есть и другие предложения – например, запретить ездить по пешеходным улицам и не допускать к управлению детей. Все дело в частых авариях.

Еще одна проблема – пользователи самокатов оставляют их на тротуарах и на проезжей части. А это создает препятствия и пешеходам, и машинам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика