Глава СК РФ поддержал идею Госдумы о снижении скорости на электросамокатах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею Госдумы о снижении скорости на электросамокатах до 15 километров в час. Есть и другие предложения – например, запретить ездить по пешеходным улицам и не допускать к управлению детей. Все дело в частых авариях.

Еще одна проблема – пользователи самокатов оставляют их на дорогах. А это создает препятствия и пешеходам, и машинам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.