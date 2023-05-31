Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Транспорт

Глава СК РФ поддержал идею Госдумы о снижении скорости на электросамокатах

Глава СК РФ поддержал идею Госдумы о снижении скорости на электросамокатах

"Мой район. Обратная связь": строительно-монтажные работы на трех метромостах завершены

"Мой район. Обратная связь": территорию возле станций МЦД-4 Крекшино и Санино благоустроят

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 135 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

"Утро": движение затруднено на Каширском шоссе и на 29-м километре МКАД

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": затор образовался на Варшавском шоссе

Авиакомпания из Новой Зеландии решила взвесить своих пассажиров

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал идею Госдумы о снижении скорости на электросамокатах до 15 километров в час. Есть и другие предложения – например, запретить ездить по пешеходным улицам и не допускать к управлению детей. Все дело в частых авариях.

Еще одна проблема – пользователи самокатов оставляют их на дорогах. А это создает препятствия и пешеходам, и машинам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика