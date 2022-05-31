Центр Москвы частично перекроют 1 и 4 июня

Некоторые улицы в центре Москвы перекроют 1 и 4 июня из-за проведения ретропарада городского транспорта, сообщает столичный Дептранс.

Так, с 01:30 до 05:00 в среду и с 08:00 до 10:30 в субботу будут полностью перекрыты три участка Садовнического проезда: от Климентовского переулка, дома 25, строения 1, до Пятницкой улицы, от дома 25 по Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также участок в районе дома 22/24, строения 1, на Овчинниковской набережной.

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