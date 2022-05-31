Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

31 мая, 20:30
Дептранс призвал водителей быть внимательными за рулем ночью и утром 1 июня из-за тумана. Внимательнее стоит быть и в данный момент, так как в городе идет дождь. В Москве зафиксировали 7-балльные заторы.
Пять человек спасли из горящего здания на улице Коминтерна. В нем находится хостел. На втором этаже постройки вспыхнули два кабинета. Сгорела оргтехника и мебель. Огонь быстро начали тушить, так что площадь пожара составила всего 30 квадратных метров. С верхних этажей спасли пять человек, их осматривают врачи. Остальные самостоятельно вышли из здания. Никто не пострадал.
Теперь российский рынок покидает французская сеть магазинов одежды Kiabi. Как сообщают СМИ, магазины закроют уже летом. Владельцам бренда принадлежат и другие сети – "Ашан" и "Леруа Мерлен".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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