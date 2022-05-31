Для такси ограничат проезд на улице Обручева и шоссе Энтузиастов

Для такси ограничат проезд на участках выделенных полос на улице Обручева и шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Это сделано для того, чтобы разгрузить выделенные полосы для городского транспорта. На этих улицах работает 16 маршрутов автобусов, которые перевозят больше трех тысяч пассажиров в час. Благодаря ограничению проезда для такси движение на выделенных полосах станет еще быстрее.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.