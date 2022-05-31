Сотрудник ЦОДД рассказала, какие улицы перекроют в столице 1 и 4 июня

Сотрудник ЦОДД Анатолий Прохоров рассказал, что 1 и 4 июня в центре Москвы перекроют некоторые улицы. Это связано с проведением парада ретротранспорта.

В ночь на 1 июня перекроют три участка Садовнического проезда. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.