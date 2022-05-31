Центр Москвы частично перекроют 1 и 4 июня

Первого и четвертого июня в центре Москвы перекроют некоторые улицы. Это связано с проведением парада ретротранспорта. Так, в ночь на 1 июня полностью перекроют три участка Садовнического проезда. Тоже самое будет и 4 июня, но только до 10:30.

Кроме того, 4 июня до 17:00 нельзя будет проехать по участку Чистопрудного бульвара от улицы Покровки до Мясницкой, а также по участку Белгородского проезда от Покровки до Чистопрудного бульвара.

В этот же день с 10:30 до 11:00 перекроют движение в сторону центра в Садовническом проезде в районе Большого Устьинского моста, на самом мосту, в Устьинском проезде, на Яузском бульваре и на Покровском бульваре до улицы Покровка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.