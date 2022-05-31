Компания Lamborghini сообщила название своей новинки

Стало известно новое название моделей компании Lamborghini. Теперь они называются Revuelto. Имя будет зарегистрировано в категории электромобилей и гибридов.

Revuelto означает "взбитый" или "перемешанный". Это третий раз, когда компания выбрала название для автомобиля, не связанное с корридой. Пока неизвестно, какой именно модели оно достанется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.