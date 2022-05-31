Сервис для покупки билетов на речные маршруты запустили в Москве

Сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики "Суда сюда!" запустили в Москве.

На данный момент портал работает в тестовом режиме, его функционал будут обновлять в течение всего сезона, до сентября. Для покупки билета понадобится выбрать дату, категорию поездки, время и причал отправления. Билет с QR-кодом придет на почту, на борту его отсканируют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

