Дефицита транспортных карт в Москве не будет – Ликсутов

Дефицита транспортных карт в Москве не будет. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, первая тысяча "Троек" с российским чипом уже поступила в кассы метро. Новые карты отмечены буквой V.

Готовить российские чипы начали еще три года назад. Уже в июне поступит массовая партия – 200 тысяч российских карт, а в ближайшие пять лет планируют выпустить 19 миллионов таких "Троек".

Замена чипа никак не скажется на работе карт, весь функционал останется прежним. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.