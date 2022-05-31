В Подмосковье планируют запретить оплату проезда наличными

В Подмосковье хотят запретить оплату проезда наличными. Речь идет об автобусах и маршрутках. Такой законопроект планируют обсудить в Мособлдуме.

По словам авторов инициативы, оплата наличными плохо сказывается на безопасности движения. Водитель вместо того, чтобы следить за дорогой, занимается расчетами с пассажирами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





