Столичные автоинспекторы пресекли 5 тыс нарушений водителями каршеринга

Около пяти тысяч раз столичные водителей каршеринга нарушали ПДД за минувшие выходные. Среди наиболее частых нарушений – езда без прав, выезд на встречку, вождение транспорта в состоянии алкогольного опьянения и сопутствующий отказ от медосвидетельствования.



Двух водителей арендованных авто поймали с подложными документами. Почти 300 автомобилей отправились в результате рейда на штрафстоянку.

Всего проверили порядка 10 тысяч каршеринговых авто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.