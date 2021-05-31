Загруженность московских дорог оценивается в 4 балла

Специалисты оценивают загруженность московских дорог в 4 балла.

На Ленинградском проспекте поток тормозит в сторону центра от метро "Сокол" до Белорусского вокзала. Там сейчас тяжело проехать по самому проспекту и по дублеру.

На Рязанском проспекте затор образовался от улицы Паперника до улицы Коновалова. Там затруднено движение из-за доржных работ.

На Варшавском шоссе необычный для этого времени затор в сторону области. Поток тормозит от Третьего транспортного кольца до поворота на Нагатинскую улицу.

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