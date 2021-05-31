В ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Специалист Центра организации дорожного движения рассказал об обстановке на дорогах столицы. По словам Эдуарда Лащенко, движение в городе оценивается в 4 балла.

Затруднено движение по Ленинградскому шоссе в сторону центра. Там столкнулись легковой и грузовой автомобили. Затор начинается от Речного вокзала.

На МКАД на пересечении с Осташковским шоссе идет реконструкция транспортной развязки. Затор начинается перед Ярославским шоссе, его длина составляет порядка 10 километров. Подробнее о ситуации на дорогах – в эфире телеканала Москва 24.