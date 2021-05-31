На машины пьяных нарушителей предложили ставить алкозамки. Сейчас эту идею изучают сотрудники Минпромторга и ГИБДД.

Но автоэксперты отнеслись к такой инициативе скептически. Они заявили, что алкозамки неэффективны и слишком дорогие. Одно такое устройство может стоить 35 тысяч рублей. И за все это должен платить сам водитель.

Если человека хоть раз поймали за рулем в нетрезвом виде, то его внесут в базу, а затем заставят установить прибор на автомобиль. Ставить алкозамки планируют и на машины каршеринговых компаний. Эксперимент по внедрению приборов будут проводить до конца года.

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