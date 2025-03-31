В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 31 марта

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.