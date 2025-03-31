Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 31 марта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 31 марта

"Мой район. Новости": сенсорные навигационные стелы появились на вокзале Нижегородская

В Якутии прошли ледовые гонки на одном из озер

Массовый рейд среди водителей такси и каршеринга прошел в Одинцове

В России могут втрое увеличить штрафы за парковку на тротуарах

Житель Нижегородской области лишился прав из-за пьяной езды на самокате

Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская"

БКЛ стала самой популярной линий метро у москвичей

Дополнительные электрички запустили для столичных дачников

"Мой район. Новости": мост-парус возведут в Мнёвниковской пойме

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика